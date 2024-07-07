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  • أرباح "المراعي" تنمو 11% في نهاية الربع الثاني إلى 619.7 مليون ريال

أرباح "المراعي" تنمو 11% في نهاية الربع الثاني إلى 619.7 مليون ريال

أرباح "المراعي" تنمو 11% في نهاية الربع الثاني إلى 619.7 مليون ريال
  • الأحد 7 يوليو 2024 9:15 صباحا
  • حدثت فى الأحد 7 يوليو 2024 9:46 صباحا

بلغ صافي أرباح شركة المراعي المتخصصة في قطاع الأغذية 619.7 مليون ريال خلال الربع الثاني 2024 مقابل 557 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بارتفاع 11.2 %، جاء ذلك وفقا لبيان نتائج الشركة في "تداول" اليوم الأحد.
وبلغ الربح التشغيلي للشركة 793 مليون ريال مقابل 718.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع 10.3 %.
ووصلت ربحية السهم في الفترة الحالية 1.33 ريال مقابل1.21 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وقالت الشركة إن الإيرادات ارتفعت بنسبة 8% نتيجة للنمو القوي في حجم المبيعات، يعزى ذلك إلى المساهمة الإيجابية من كافة القطاعات بقيادة قطاعي الألبان والدواجن.
كما ارتفع صافي الربح بنسبة 11% مدفوعا بنمو الإيرادات 8% نتيجة التحكم في ضبط التكاليف، وتنوع مزيج المنتجات، واستقرار تكاليف السلع.

ووفقا لبيان الشركة ارتفعت مساهمة  قطاع الألبان والعصائر مقارنة بالعام السابق؛ بسبب ارتفاع المبيعات في الأسواق الرئيسية في دول الخليج، خاصة في قطاع الألبان، بالإضافة إلى التحكم الجيد في التكاليف.
كما ارتفعت أرباح قطاع المخبوزات نتيجة كفاءة الإنتاج والتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية.
وفيما يخص قطاع الدواجن ارتفع صافي ربح القطاع ارتفاعا إيجابيا مقارنة بالعام الماضي، بسبب ارتفاع الإيرادات واستمرار رفع كفاءة الإنتاج وتحسين وفورات الحجم.

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