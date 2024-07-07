"جاهز" تقدم طلب الانتقال من نمو إلى السوق الرئيسة

قدمت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات اليوم طلب الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسة.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس إدارة الشركة على الانتقال بتاريخ 2024/03/20.

وأكدت الشركة في بيان لها عبر موقع "تداول" تقديم الطلب من خلال النظام الذي حددته الجهات التنظيمية لهذا الغرض.

مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن أي تطورات جوهرية للانتقال فور وقوعها.

وفي حال صدور الموافقة على قرار الانتقال، سيصل عدد الشركات التي مارست حق الانتقال إلى 12 شركة منذ تأسيس السوق الموازية مع احتفاظ سنة 2019 بأعلى عدد انتقالات شهدته السوق من تاريخها.

يحق للشركات المدرجة في السوق الموازية المطالبة بحق الانتقال إلى السوق الرئيسة بعد اتمامها سنتين تقويميتين، إضافة إلى حصولها على موافقة الهيئة وفقا لقواعد الإدراج المنصوص عليها في نظام السوق المالي السعودي.

وبحسب تقرير وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات السوق في "تداول"، سيكون لإلغاء إدراج "جاهز" ووقف تداولاتها في السوق الموازية مع انتقالها إلى "تاسي" أثر على القيمة السوقية لـ"نمو"، خاصة مع تصدر الشركة كأعلى قيمة سوقية بين الشركات بقيمة 8 مليارات ريال، وذلك من بين 83 شركة.

تبلغ القيمة السوقية للسوق الموازية نحو 53 مليار ريال بما فيها جاهز بنهاية جلسة 19 مارس الماضي، وفي حال انتقال "جاهز" للسوق الرئيسة ستتراجع القيمة السوقية لـ"نمو" بنحو 15 % تقريبا.

لا تزال شركة "جاهز" حتى جلسة 19 مارس الماضي الأعلى قيمة سوقية بنحو 8 مليارات ريال تليها شركة "الرعاية المستقبلية" بنحو 5.3 مليار ريال (10 % من السوق)، ثم "الوطنية للبناء والتسويق"، و"لدن" بما يقارب 3 مليارات ريال لكل منهما.

ورغم حداثة إدراجها حلت "أرماح" الرياضية في الترتيب الخامس بقيمة سوقية تبلغ 1.6 مليار ريال، أو ما يشكل 3 % من السوق الموازية.

وخروج "جاهز" سيغير في خارطة الشركات الأعلى وزنا بكل تأكيد مع توقعات بتصدر "الرعاية المستقبلية"، واستحواذها على الحصة الأكبر من قيمة المؤشر، إلا أن التوقع حيال استمرار الطروحات في السوق الموازية ربما يعوض بعض الشيء من قيمة "جاهز".