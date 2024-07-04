1.3 مليون خريطة عقارية مصححة في السعودية منذ إطلاق السجل العقاري

نتج عن نظام التسجيل العيني للعقار تصحيح أكثر من 1.3 مليون خريطة عقارية تسهم في تسريع أعمال التسجيل العيني للعقار، وتسهيل المعاملات العقارية، ودعم التخطيط العمراني والتنمية المستدامة، وفقا للمهندس عبدالله الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار الذي أكد في كلمته خلال افتتاح "ملتقى القصيم العقاري" أن المنظومة العقارية في السعودية تشهد تحولات تنموية ضخمة ما مكن القطاع العقاري وجعل منه أنموذجا عالميا يحتذى به.

وأشار إلى أن العقار في السعودية، يخطو خطوات واثقة وسط تشريعات تنظيمية تتسم بالحيوية والمرونة من خلال 18 تشريعا حتى الآن تشمل أنظمة عقارية ولوائح تنفيذية ولوائح وقواعد تنظيمية.

يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية، وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري عبر إنشاء سجل عقاري شامل لجميع معلومات الوحدات العقارية، وتقديم خدمات تسجيل العقارات، وفق أفضل الممارسات في القطاع.

وأكد الحماد حرص الهيئة العامة للعقار على مواصلة العمل بشكل مستمر مع شركائها لرسم خريطة واضحة لرحلة المتعاملين في القطاع العقاري من التمكين وحتى الاستدامة لتعزيز موثوقية وشفافية القطاع بما يعزز الاستثمار فيه وجذب المستثمرين من شتى أنحاء العالم، ولإيجاد مجتمعات عمرانية أكثر عصرية وحيوية ورفاهية، وأكثر استدامة.

ويشمل نظام التسجيل العيني منح وثائق ملكية العقار الحجية المطلقة غير القابلة للطعن، مع سهولة تسجيل كل التطورات والتعديلات على العقار.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار إلى أنه منذ إعلان بدء أعمال التسجيل العيني في السابع من مايو 2023 الماضي وحتى اليوم شملت أعمال التسجيل العيني للعقار بمدينة الرياض أكثر من 70 حيا بإجمالي 617,622 قطعة أرض، وقد بدأت أعمال التسجيل في منطقتي مكة والمدينة، وكذلك في المنطقة الشرقية.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أطلق الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار "السجل العقاري"، الهادفة إلى الإسهام في تنظيم وتطوير القطاع العقاري المحلي، حيث تعمل الشركة من خلال منصة رقمية متكاملة، بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار وعدد من الجهات الحكومية الأخرى.

يذكر أن رئيس هيئة العقار أعلن بحضور الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير القصيم بدء أعمال تطبيق السجل العقاري في القصيم ابتداء من يوم الأحد غرة محرم القادم، حيث يستهدف تسجيل أكثر من 380 ألف قطعة أرض في القصيم على أن يتم استكمال المتبقي في 2025 بالتعاون مع أمانة المنطقة وتنفيذ شركة السجل العقاري.