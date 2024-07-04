"موانئ" تزيد فترة الإعفاء لأجور تخزين الحاويات الفارغة في ميناء الدمام إلى 20 يوما

رفعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم، زيادة فترة الإعفاء من أجور التخزين للحاويات الصادرة الفارغة في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام من 10 أيام إلى 20 يوما، وذلك ابتداءا من اليوم ولمدة 6 أشهر، وذلك لدعم العمليات التشغيلية في قطاع الموانئ، وتمكين تيسير التجارة وسلاسل الإمداد.

تأتي المبادرة التحفيزية في إطار حرص "موانئ" على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وزيادة سرعة استرجاع الحاويات الفارغة، وتحسين معدل دوران الشاحنات، والارتقاء بمستوى الخدمات اللوجستية المقدمة، إضافة إلى تعزيز منظومة عمليات الاستيراد والتصدير، ودعم البيئة الاقتصادية والحركة التجارية في السعودية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم خدمات تنافسية جاذبة، ما يسهم في دعم سلاسل الإمداد العالمية.

كما تسهم المبادرة في انسيابية ومرونة حركة الحاويات الصادرة، وسرعة إنهاء الإجراءات، وتسريع معدل دوران الشاحنة، ومواجهة الزيادة المستمرة في حجم البضائع، وكذلك سرعة تفريغ الساحات، ما يعمل على تطوير أداء الموانئ، ورفع مستوى الجودة والإنتاجية، تماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي.