السعودية تتصدر مؤشر إيدلمان للثقة العالمي متجاوزة أمريكا واليابان وبريطانيا

حققت السعودية أعلى مستوى للثقة في العالم، وفقا لتقرير مؤشر الثقة السنوي 2024 الخاص بشركة إيدلمان -الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستشارات والعلاقات العامة، إذ يثق 86% من المواطنين بحكومة بلادهم، في اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق التطلعات والمستهدفات الوطنية

كما جاءت السعودية بحسب مؤشر إيدلمان للثقة ضمن المراكز المتقدمة عالميا في الثقة بالتشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، متجاوزة الولايات المتحدة التي سجّلت 24%، وفرنسا واليابان 23%، والمملكة المتحدة 18%، وألمانيا 27%، وكوريا 28%



و كشفت النسخة الـ24 من التقرير أن السعودية تحتل مركزا متقدما في مؤشر الثقة لقطاع الأعمال، وأن 78% من مجموع المشاركين أبدوا ثقتهم في القطاع، وعبر أكثر من 80% عن الثقة الكبيرة في قيادة السعودية وعلمائها في إدارة وتنظيم الابتكار.

ورغم تزايد المخاوف العالمية بشأن التشريعات الحديثة والتوجهات التقنية الناشئة، إلا أن السعودية سجلت مستويات عالية من الثقة بلغت 56%، مقارنة بجميع الدول الـ28 التي شملها الاستطلاع.



أشار التقرير أيضا إلى مستويات عالية من الثقة في مجال الطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي في السعودية، وهي عناصر حيوية في رؤية 2030، إذ حققت السعودية مراكز متقدمة فيما يخص الثقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي الخاضعة للتنظيم، بنسبة 68% للشركات العاملة في مجال الواقع الافتراضي/المعزز، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 50%.

وأوضح أرنت هيسيلينك الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إيدلمان أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أن نتائج مؤشر إيدلمان للثقة هذا العام أظهرت أن الابتكار يعد لاعبا محوريا، وركيزة أساسية نحو التقدم في السعودية.

من جانبه أكد إيلي قزي المدير العام لإيدلمان في السعودية أنه نظرا إلى مستهدفات التحول في رؤية 2030، والمستويات العالية من الثقة لدى السعوديين في حكومتهم؛ نجد فرصة حقيقية لإبراز الأثر العميق الذي يمكن أن يحققه الابتكار في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وأفاد المدير العام لإيدلمان في السعودية إلى أن النهج الاستباقي للابتكار والأطر التنظيمية في السعودية أدت إلى مستوى عال من الثقة في التقنيات الناشئة، التي تعد حاسمة في رحلة الرياض نحو تحقيق رؤية 2030.

الجدير بالذكر أن دراسة "مؤشر إيدلمان للثقة" السنوية استطلعت أراء 32 ألف شخص في 28 دولة، هي: السعودية، الإمارات ، اليابان، إيرلندا، كندا، المملكة المتحدة، هولندا، إندونيسيا، كوريا، روسيا، ألمانيا، أستراليا، الولايات المتحدة، سنغافورة، الصين، الأرجنتين، ماليزيا، كينيا، فرنسا، البرازيل، جنوب إفريقيا، تايلاند، إسبانيا، كولومبيا، هونج كونج، إيطاليا، المكسيك، والهند.

ويغطي التقرير مجموعة من المؤشرات المجتمعية للثقة بين رجال الأعمال ووسائل الإعلام والحكومات والمنظمات غير الحكومية، ويسهم في توجيه الحوار، وتحديد الأولويات للعام المقبل.