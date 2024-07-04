"توبكس" الياباني عند أعلى مستوى في 34 عاما بدعم أسهم البنوك والسيارات والتكنولوجيا

أغلق المؤشران الرئيسان للأسهم اليابانية على ارتفاعات قياسية اليوم الخميس، بدعم من مكاسب أسهم السيارات والبنوك والتكنولوجيا، إذ تتوقع السوق أداء قويا للشركات في النصف الثاني.

وبلغ المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مستوى قياسيا مرتفعا، متجاوزا ذروته السابقة عند أعلى مستوى في 34 عاما، مسجلا 2900.91 نقطة في وقت سابق من الجلسة.

وأغلق المؤشر مرتفعا 0.92 % عند 2898.47 نقطة متخطيا أعلى مستوى إغلاق سجله في ديسمبر 1989.

وتقدم سهم تويوتا موتور 1.98 % ليقدم أكبر دعم للمؤشر توبكس. وقفز سهم هوندا موتور 3 %.

وصعدت أسهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.47 %، بينما زاد سهم مجموعة ميزوهو المالية 3.45 %.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 0.82 % عند 40913.65 نقطة متجاوزا مستوى الإغلاق القياسي الذي سجله في 22 مارس، بقيادة أسهم التكنولوجيا، مع صعود أسهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 2.14 %.

وارتفعت أسهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في التكنولوجيا 4.53 %.

وقال أوجو تسوبوي كبير محللي الأسهم في دايوا للأوراق المالية: إن المؤشرين سيحافظان على الزخم حتى نهاية العام، حيث يتوقع المستثمرون أن ترفع الشركات المحلية توقعاتها.

مؤكدا أن المستثمرون قاموا ببيع الأسهم اليابانية في وقت سابق من هذا العام، إذ قدمت الشركات اليابانية توقعات متحفظة، لكن مع وجود علامات على التحسن الاقتصادي، فمن المنتظر الإعلان عن توقعات أفضل في وقت لاحق من العام.

ومن بين أكثر من 1600 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسة لبورصة طوكيو، ارتفع 59 %، وانخفض 35 % مع استقرار التداول في 4 % منها.