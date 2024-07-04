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  • إرساء عقود بقيمة 190.7 مليون ريال بين "الخريف" وشركة المياه الوطنية

إرساء عقود بقيمة 190.7 مليون ريال بين "الخريف" وشركة المياه الوطنية

إرساء عقود بقيمة 190.7 مليون ريال بين "الخريف" وشركة المياه الوطنية
«الاقتصادية» من الرياض
  • الخميس 4 يوليو 2024 9:30 صباحا
  • حدثت فى الخميس 4 يوليو 2024 9:59 صباحا

استلمت شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة لعدد 6 اتفاقيات تثبيت أسعار من شركة المياه الوطنية لتنفيذ توصيلات المياه ومياه الصرف الصحي في 6 مناطق وقطاعات في السعودية بقيمة تتجاوز 190.7 مليون ريال.
وستكون المشاريع في مناطق القصيم، وحائل، جازان، والمنطقة الشرقية الوحدة الشمالية و الوحدة الجنوبية والوحدة الوسطى، وتمتد فترة العقود لـ 36 شهرا.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
وتتوقع الشركة أن ينعكس الأثر المالي للمشروع على نتائج الربع الثالث من العام الحالي 2024.
وستقوم الشركة بالإعلان عن اي تطورات مستقبلية في حينه خاصة بعد استلام النسخة النهائية من عقود الاتفاقيات موقعة من جميع الأطراف المعنية.

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