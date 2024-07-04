"أمانة اللجان الزكوية والضريبية" تطالب "الزامل للصناعة" بسداد 7.3 مليون ريال عن 2014

استلمت شركة الزامل للاستثمار الصناعي خطاب الاحتساب الزكوي النهائي بناء على القرار الصادر من الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية عن العام 2014 فقط، والمطالبة بسداد صافي فروقات بقيمة 7.31 مليون ريال.

وكانت المطالبة السابقة محل الاعتراض سداد فروقات إضافية تبلغ 43.29 مليون ريال.

وأكدت الشركة وفقا لبيانها على "تداول" اليوم الخميس أن لديها المخصصات الكافية لسداد مبالغ الفروقات النهائية التي تم احتسابها، و لن يكون لسداد المبالغ أي تأثير جوهري على قوائمها المالية.

وأوضحت الشركة أن ملف المطالبات بسداد فروقات عن الأعوام من 2015 إلى 2018 ما زال منظورا لدى الجهات المعنية.

يذكر أن الشركة قد أعلنت في موقع تداول بتاريخ 17 ديسمبر 2020 تلقيها خطابات من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديل الإقرارات الزكوية المقدمة للأعوام من 2014 إلى 2018 والمطالبة بموجبها بسداد فروقات زكوية.