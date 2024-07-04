الذهب يرتفع 0.3% بفضل بيانات ضعيفة زادت توقعات خفض الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد بيانات اقتصادية أمريكية جاءت أقل من المتوقع رفعت الآمال في أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول المقبل.

بحلول الساعة 0200 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 2362.10 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا في الجلسة الماضية. أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب فشهدت تغيرا طفيفا لتستقر عند 2369.80 دولار.

وأظهرت بيانات أمريكية أمس أن الاقتصاد يتباطأ. وأظهر تقرير منفصل ارتفاع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي في إشارة إلى تباطؤ سوق العمل.

ويترقب المتداولون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة والمقرر صدورها غدا.

وتراجع الدولار مما جعل المعدن المسعر بالعملة الأمريكية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتتوقع الأسواق الآن بنسبة 74 % أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وفي الوقت نفسه، أقر مسؤولو الفيدرالي في اجتماعهم الماضي بأن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ على ما يبدو، لكنهم ما زالوا ينصحون باتباع نهج الانتظار والترقب قبل الالتزام بخفض أسعار الفائدة، وفقا لمحضر الاجتماع الذي عقد يومي 11 و12 يونيو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 30.54 دولار وزاد البلاتين 0.5 % إلى 1002.28 دولار.

فيما هبط البلاديوم 0.6 % إلى 1023.23 دولار بعد صعوده لأعلى مستوى منذ منتصف أبريل في الجلسة الماضية.