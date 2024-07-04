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"SAMI" توقع 3 اتفاقيات مع شركات تركية للتعاون في قطاع الدفاع

"SAMI" توقع 3 اتفاقيات مع شركات تركية للتعاون في قطاع الدفاع
وقعت الاتفاقيات بحضور الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع. المصدر: "واس"
"الاقتصادية" من الرياض
  • الخميس 4 يوليو 2024 2:30 صباحا
  • حدثت فى الخميس 4 يوليو 2024 2:36 صباحا

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI" إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات تركية لدعم توطين الصناعات الدفاعية في السعودية.
وقالت "SAMI" في بيان، إنها اتفقت مع شركة بايكار التركية لصناعة الطائرات المسيرة على إنشاء قدرات التصنيع وتطوير الأنظمة للطائرات بدون طيار الخاصة بشركة بايكار في السعودية، كما اتفقت مع شركة أسيلسان للطيران والدفاع على بحث التعاون في فرص نقل وتوطين وتطوير تقنيات الإلكترونيات الدفاعية المتقدمة لتعزيز وبناء القدرات المحلية في هذا المجال".
كما وقعت الشركة اتفاقا مبدئيا مع شركة فرقاني للفضاء التركية لإنشاء مركز لتطوير التكنولوجيا الناشئة في السعودية لخدمة قطاع الفضاء عالميا.

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