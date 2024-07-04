اليابان تحطم الرقم القياسي بسرعة إنترنت تصل إلى 402 تيرابايت في الثاني

تمكن فريق من الباحثين اليابانيين من تحطيم الحدود الحالية لسرعة الإنترنت، من خلال تسجيل رقم قياسي عالمي جديد يصل إلى 402 تيرابايت في الثانية.

ويتوقع أن يمهد هذا الإنجاز الذي يقوده مختبر الشبكة الضوئية في المعهد الوطني الياباني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "NICT"، الطريق لمستقبل تتدفق فيه البيانات بسلاسة عبر العالم بسرعات غير مسبوقة، بحسب موقع "تيتش تايمز".

وأوضح المعهد أن الباحثون قاموا ببناء نظام يستخدم جميع نطاقات نقل الألياف الضوئية المتاحة تجاريا وقاموا بتطبيق تقنيات تضخيم مختلفة، حتى تمكنوا من الوصول إلى معدل نقل بيانات يبلغ 402 تيرابايت في الثانية، أي أسرع بحوالي 1.6 مليون مرة من متوسط ​​سرعة النطاق العريض في الولايات المتحدة.

وأشار المعهد أنه من المتوقع أن تعمل هذه التكنولوجيا المبتكرة على تعزيز قدرة الاتصالات للبنية التحتية الضوئية بشكل كبير، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات البيانات المستقبلية.