"أرامكو" و"أدنوك" تدرسان التقدم بعروض استحواذ على "سانتوس" الأسترالية للغاز

تدرس كل من "أرامكو السعودية" و"شركة بترول أبوظبي الوطنية" (أدنوك) بشكل منفصل، التقدم بعروض استحواذ على حصص في شركة "سانتوس" الأسترالية للغاز، وفقاً لأشخاص مطلعين على المحادثات، في وقت يسعى عمالقة الطاقة في الشرق الأوسط إلى زيادة استثماراتهم في الغاز في الخارج، وفقا لـ "بلومبرغ".

وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات خاصة، إن شركتي "أرامكو" و"أدنوك" تجريان تقييمات أولية لشركة "سانتوس"، كهدف محتمل للاستحواذ. وارتفعت أسهم "سانتوس" بنحو 1% في تداولات سيدني هذا العام، مما أعطى الشركة قيمة سوقية تبلغ 24.9 مليار دولار أسترالي (16.7 مليار دولار).

تمتلك شركة "سانتوس" مشاريع للغاز الطبيعي المسال في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية، والتي تحظى باهتمام كبير لقربها من الطلب سريع النمو في آسيا. كما أن لديها عمليات غاز تركز على السوق المحلية الأسترالية، بالإضافة إلى أصول النفط التقليدية في ألاسكا.

اهتمام كبير بالاستثمار في الغاز

تستثمر دول الخليج مليارات الدولارات في الغاز، الذي يُنظر إليه على أنه وقود انتقالي مهم في تحول الطاقة. وتخطط قطر لمضاعفة قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال تقريباً، كما تقوم السعودية والإمارات بضخ الأموال في الحقول المحلية، وبناء عمليات تجارية على مستوى العالم.

توصلت "أرامكو" في يونيو إلى اتفاق مبدئي لشراء حصة في مصنع تصدير الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة "سيمبرا" في تكساس، في صفقة تشمل شحنات وقود من المشروع.

وأبرمت الشركة السعودية أول صفقة لها لشراء الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة في الشهر نفسه، حيث وقعت عقداً غير ملزم مدته 20 عاماً للحصول على 1.2 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من مشروع "نيكست ديكايد كورب" (NextDecade Corp) المخطط له في تكساس.

من جهتها، تسعى "أدنوك" إلى سلسلة من عمليات الاستحواذ، بعدما تحولت بفضل هذه العمليات إلى واحدة من أنشط صانعي الصفقات في قطاع الطاقة.

ودخلت الشركة الإماراتية في مفاوضات تفصيلية الشهر الماضي بشأن استحواذ محتمل بقيمة 11.7 مليار يورو (12.6 مليار دولار) على شركة إنتاج الكيماويات الألمانية "كوفيسترو" (Covestro AG). وفي مايو، استحوذت "أدنوك" على حصص في مشاريع للغاز في الولايات المتحدة وموزمبيق، ولديها طموحات للتوسع في عمليات الكيماويات والتجارة على مستوى العالم.

المداولات مستمرة

قال الأشخاص إن شركة "سانتوس" ومقرها أديليد، يمكن أن تجتذب اهتمام مشترين محتملين آخرين. وأضافوا أن المداولات مستمرة، ولم يتم اتخاذ قرار بشأن المضي قدماً في أي من العروض.

ورفض ممثل عن "أدنوك" التعليق، في حين لم يرد المتحدث باسم "أرامكو" على الفور على طلب للتعليق. ولم يتسن الوصول على الفور إلى ممثل لشركة "سانتوس" خارج ساعات العمل العادية في أستراليا.

تلقت "سانتوس" العديد من عروض الاستحواذ في السنوات الأخيرة. وفي عام 2018، رفضت "سانتوس" عروضاً متعددة من شركة "هاربور إنرجي" (Harbour Energy Ltd) ومقرها الولايات المتحدة.

وكانت شركة "وود سايد إنرجي غروب" (Woodside Energy Group Ltd)، أجرت محادثات أولية بشأن الاستحواذ على "سانتوس" العام الماضي، في صفقة كان من شأنها إنشاء شركة عملاقة للغاز الطبيعي المسال.

انهارت المناقشات في وقت مبكر من هذا العام، وقالت "سانتوس" في فبراير إنها ستبحث عن طرق أخرى لتعزيز القيمة المقدمة للمساهمين.