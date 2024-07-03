أنت هنا

  • الأخبار
  • الموافقة على مشروع الإستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني

الموافقة على مشروع الإستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني

الموافقة على مشروع الإستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني
الدوحة : واس
  • الاربعاء 3 يوليو 2024 10:45 مساء
  • حدثت فى الاربعاء 3 يوليو 2024 11:06 مساء

وافقت اللجنة التنفيذية للأمن السيبراني في مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعها الثالث، في الدوحة، على مشروع الإستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني، ومشروع إطلاق "منصة مشاركة معلومات التهديدات السيبرانية بدول المجلس" التي قادت السعودية جهود إعدادهما عبر الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت" ومؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، تمهيدا لرفع المشروعين للجنة الوزارية للأمن السيبراني في مجلس التعاون لاعتمادهما.
وعقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها بمشاركة نواب ووكلاء الجهات المختصة بمجال الأمن السيبراني في دول المجلس.
وناقش الاجتماع الموضوعات الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ومن ضمنها الموافقة على مواعيد تنفيذ التمارين السيبرانية الخليجية المشتركة خلال الفترة المقبلة، وغيرها من الموضوعات.

سمات

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الأخبار

الأخبار

ارتفاع السجلات التجارية في السعودية خلال الربع الثاني 78 % إلى 1.5 مليون

3 يوليو 2024
الأخبار

السعودية وإستونيا تبحثان زيادة التجارة والاستثمار وتعزيز الابتكار

3 يوليو 2024
الأخبار

السجن 7 سنوات وغرامة مليون ريال لمواطن لإدانته بجريمة الاحتيال المالي

3 يوليو 2024
الأخبار

مختصون لــ "الاقتصادية": نظام التأمينات الجديد يزيد مدة اشتراك الموظف ومستحقاته

3 يوليو 2024
الأخبار

اليابان تصدر أوراقا نقدية بتصاميم ثلاثية الأبعاد للتغلب على التزييف

3 يوليو 2024
الأخبار

هيئة "المحتوى المحلي" تضيف 205 منتجات وطنية بإنفاق يتجاوز 3.4 مليار ريال

3 يوليو 2024