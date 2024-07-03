الموافقة على مشروع الإستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني

وافقت اللجنة التنفيذية للأمن السيبراني في مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعها الثالث، في الدوحة، على مشروع الإستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني، ومشروع إطلاق "منصة مشاركة معلومات التهديدات السيبرانية بدول المجلس" التي قادت السعودية جهود إعدادهما عبر الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت" ومؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، تمهيدا لرفع المشروعين للجنة الوزارية للأمن السيبراني في مجلس التعاون لاعتمادهما.

وعقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها بمشاركة نواب ووكلاء الجهات المختصة بمجال الأمن السيبراني في دول المجلس.

وناقش الاجتماع الموضوعات الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ومن ضمنها الموافقة على مواعيد تنفيذ التمارين السيبرانية الخليجية المشتركة خلال الفترة المقبلة، وغيرها من الموضوعات.