ارتفاع أسعار الذهب 1 % وتقترب من أعلى مستوى في أسبوعين

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1 % لتقترب من أعلى مستوى في أسبوعين اليوم مدفوعة بزيادة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر بعدما أشارت بيانات أمريكية صدرت في الفترة الأخيرة إلى تباطؤ سوق العمل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 2357.06 دولار للأوقية بحلول الساعة 18:08 بتوقيت جرينتش. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5 % مسجلة عند التسوية 2369.40 دولار للأوقية.

وزادت طلبات الحصول على إعانة البطالة الأمريكية المقدمة للمرة الأولى الأسبوع الماضي، كما ارتفع عدد المسجلين على قوائم البطالة إلى أعلى مستوى في عامين ونصف بنهاية يونيو بما يتوافق مع التباطؤ التدريجي في سوق العمل.

وانخفض مؤشر لنشاط قطاع الخدمات الأمريكي إلى أدنى مستوى في أربع سنوات في يونيو مع تراجع حاد في الطلبيات مما قد يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخم بنهاية الربع الثاني من العام.

وبعد صدور البيانات الأمريكية، انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

ووفقا لخدمة فيد ووتش من مجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون في السوق الآن بنسبة 68 % أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر وأن يخفضها مرة أخرى في ديسمبر.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الماضي الذي انعقد يومي 11 و12 يونيو أن مسؤولي المجلس أقروا في الاجتماع أن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ وأن "ضغوط الأسعار تتضاءل"، لكنهم ما زالوا ينصحون باتباع نهج الانتظار والترقب قبل الاتجاه لخفض أسعار الفائدة.