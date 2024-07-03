16.5 ألف مواطن ينضمون للعمل في القطاع الخاص لأول مرة خلال يونيو

انضم 16,598 ألف مواطن لأول مرة للعمل في القطاع الخاص خلال شهر يونيو الماضي، حيث بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع 2,340,877، عدد الذكور منهم 1,383,079 مواطنا ، و الإناث 957,798 مواطنة، وفقا لتقرير صادر عن المرصد الوطني للعمل (NLO) اليوم.

و بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص 9,068,471، منهم 8,692,051 مقيمًا، و 376,420 مقيمة، وبذلك ارتفع إجمالي العاملين في القطاع الخاص السعودي (مواطنين ومقيمين) إلى 11,409,348 عاملًا في خلال شهر يونيو، بحسب التقرير.

يذكر أن المرصد الوطني للعمل يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دوريًا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور "نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص" الذي ينشر بشكل شهري؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر الماضي.