السعودية تقر نظاما للتأمينات والتطبيق على الموظفين الجدد وأقل من 240 شهرا

أقرت السعودية هيكل جديد لنظام التأمينات الاجتماعية كان أبرز مافيه تطبيق بنوده على من لديهم مدد اشتراك تقل عن 240 شهرا، وأعمارهم أقل من 50 سنة هجرية، وأن تكون السن النظامية لاستحقاق التقاعد مابين 58 و65 سنة ميلادية، فيما تكون المدة اللازمة للتقاعد المبكر مابين 25 و30 سنة.

معلوم أن أول نظام التأمينات الاجتماعية في السعودية المعمول به حاليا أقر عام 1945، وحدد فترة سن التقاعد عند 60 سنة، وأن يكون استحقاق التقاعد المبكر عند 25 سنة.

وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي أكد في منشور له على منصة X أن قرار مجلس الوزراء بتعديل نظام التأمينات الاجتماعية جاء داعما لرفع كفاءة الأنظمة التقاعدية وتحقيق الحماية التأمينية للمشتركين وأفراد عائلاتهم بما يتوافق مع متغيرات سوق العمل.

وبحسب مختصين فإن المتقاعدين أو أفراد عائلات المتقاعدين المتوفين لا تشملهم التعديلات على نظام التأمينات الاجتماعية، حيث يحتفظن بنفس المنافع دون تغيير.

في حين سيطبق النظام الجديد على الموظفين الجدد وسيتيح لهم سهولة التنقل بين الوظائف في القطاعين العام والخاص.

وتحمل مؤسسة التأمينات لتعويض الأمومة وفق المختصين سيخفف الأعباء المالية على أصحاب العمل والجهات عند الاستحقاق، ويسهم في تمكين وتوظيف السيدات في سوق العمل.