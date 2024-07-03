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  • السعودية توقف تراخيص 9 مكاتب استقدام لمخالفتها لائحة العمالة المنزلية

السعودية توقف تراخيص 9 مكاتب استقدام لمخالفتها لائحة العمالة المنزلية

السعودية توقف تراخيص 9 مكاتب استقدام لمخالفتها لائحة العمالة المنزلية
الرياض : واس
  • الاربعاء 3 يوليو 2024 10:30 صباحا
  • حدثت فى الاربعاء 3 يوليو 2024 11:13 صباحا

طبقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عقوبات بحق 23 صاحب عمل لمخالفتهم لائحة العمالة المنزلية، تضمنت المخالفات تقديم خدمات العمالة المنزلية لديهم لطرف ثالث أو السماح للعمالة المنزلية بالعمل لحسابهم الخاص، وكذلك تكليفهم بأعمال لم يتم الاتفاق عليها مسبقا، وقد نتج عن المخالفات إيقاع غرامات مالية وحرمان المخالفين من حق الاستقدام.

كما أصدرت الوزارة قرارات بإيقاف تراخيص 9 مكاتب استقدام بسبب عدم التزامهم بقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، بما في ذلك عدم الالتزام بالإيفاء برد المبالغ المالية للعملاء وعدم حل الشكاوى الخاصة بأصحاب العمل المتعاملين مع المكاتب.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات جاءت ضمن جهود الرقابة المستمرة والمتابعة على قطاع الاستقدام، للتأكد من تطبيق الأنظمة والقواعد المنظمة لممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وتطوير القطاع عبر "منصة مساند".

مشيرة إلى مواصلة الجهود لتطوير قطاع الاستقدام وتوفير خدمات متعددة ونوعية لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد ورفع جودة الخدمات المقدمة والاستمرار في تطوير آلية معالجة الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية.

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