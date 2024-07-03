كوريا الجنوبية ترفع توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2024 إلى 2.6 %

رفعت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم من توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري إلى 2.6 %، وأرجعت ذلك إلى قوة الصادرات والتعافي الاقتصادي العالمي.

ويمثل التوقع الأخير زيادة بواقع 0.4 نقاط مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة التي تم عرضها في يناير الماضي.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة الاقتصاد والمالية القول في تقرير بشأن توجهاتها المتعلقة بالسياسية الاقتصادية "من المتوقع أن يكون تعافي الصادرات قويا خلال النصف الثاني في ظل النمو التدريجي للاقتصاد العالمي وانتعاش قطاع أشباه المواصلات".

ويشار إلى أن الاقتصاد يسير في مسار التعافي منذ أواخر العام الماضي، بعد انكماش في ظل جائحة كورونا والتباطؤ الاقتصادي العالمي.

وكان الاقتصاد الكوري الجنوبي قد نما خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.3 % على أساس سنوي، فيما يعد أعلى مستوى نمو يتم تسجيله منذ أكثر من عامين.

وتتوقع الحكومة ارتفاع الصادرات بنسبة 9 % هذا العام، بعدما انخفضت بنسبة 7.5 % خلال 2023.

كما من المتوقع تحسن الطلب المحلي خلال النصف الثاني، في ظل توقعات التضخم وأداء الشركات، على الرغم من أن وتيرة التعافي ستتفاوت بصورة كبيرة بين القطاعات، بحسب ما قالته وزارة الاقتصاد.

ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم 6ر2 % خلال 2024، مقارنة بـ 3.6 % خلال العام الماضي، كما سينخفض إلى 2.1 % خلال 2025.

وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين خلال يونيو الماضي بنسبة 2.4 %، فيما تعد أدنى نسبة منذ 11 شهرا.