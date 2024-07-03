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وزير الاتصالات يبحث دعم الاقتصاد الرقمي في السعودية مع meta وgoogle

وزير الاتصالات يبحث دعم الاقتصاد الرقمي في السعودية مع meta وgoogle
المصدر: "واس"
الرياض: واس
  • الاربعاء 3 يوليو 2024 9:30 صباحا
  • حدثت فى الاربعاء 3 يوليو 2024 9:46 صباحا

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله السواحه مع مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة Meta تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وتنمية القدرات الرقمية ودعم المطورين والحلول المبتكرة للشركات الريادية.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
كما اجتمع السواحه في لقاء آخر؛ مع الرئيسة والمديرة التنفيذي للاستثمارات في شركة Alphabet و Google روث بورات، لمناقشة فرص الشراكة والتعاون في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية، وتعزيز فرص الاستثمارات لتنمية الاقتصاد الرقمي في السعودية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وتنمية القدرات بما يدعم الابتكار ويعزز من مكانة السعودية في القطاع التقني.

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