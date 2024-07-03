أنت هنا

  • الشركات
  • "سمو" توقع عقدا بقيمة 1.3 مليار ريال لبناء 1104 وحدة سكنية في ينبع الصناعية

"سمو" توقع عقدا بقيمة 1.3 مليار ريال لبناء 1104 وحدة سكنية في ينبع الصناعية

"سمو" توقع عقدا بقيمة 1.3 مليار ريال لبناء 1104 وحدة سكنية في ينبع الصناعية
«الاقتصادية» من الرياض
  • الاربعاء 3 يوليو 2024 9:00 صباحا
  • حدثت فى الاربعاء 3 يوليو 2024 8:53 صباحا

وقعت شركة سمو العقارية مع شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية (جبين) عقد لتطوير أعمال البنية التحتية الأساسية والثانوية وتصميم وبناء عدد 1104 وحدة سكنية متكاملة بكامل الخدمات والمرافق في مدينة ينبع الصناعية بقيمة إجمالية للمشروع تقدر بـ 1.3مليار ريال.
وذلك وفقا لعقود شراء وحدات سكنية يتم ابرامها بين شركة جبين وشركات صناعية من خلال برنامج تملك المساكن الخاص بهذه الشركات.
ويسري العقد من تاريخ التوقيع وتكون مدة التطوير والتنفيذ 36 شهرا تبدأ من تاريخ توقيع عقود الشراء مع الشركات الصناعية
ومن المتوقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة اعتبارا من بداية اعمال التطوير والتنفيذ في المشروع.

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الشركات

الشركات

"أماك" تحصل على رخصة الكشف عن المنغنيز في منطقة الباحة

2 يوليو 2024
الشركات

"لوسيد" تقدم حوافز صيفية لتسريع التحول من سيارات الوقود إلى "الكهربائية"

2 يوليو 2024
الشركات

"الصقر" تبدأ مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق أولوية بـ 160 مليون ريال

2 يوليو 2024
الشركات

ارتفاع مبيعات "BYD" الصينية يقلص الفجوة مع "تسلا" في سوق السيارات الكهربائية

2 يوليو 2024
الشركات

"سبكيم" توقع عقود توسعة مصنع خلات فينيل الإيثلين بقيمة 187 مليون دولار

2 يوليو 2024
الشركات

"المداواة" ترسي إنشاء وتشغيل مجمع طبي بقيمة 3 ملايين مع وزارة الشؤون البلدية

2 يوليو 2024