"سمو" توقع عقدا بقيمة 1.3 مليار ريال لبناء 1104 وحدة سكنية في ينبع الصناعية

وقعت شركة سمو العقارية مع شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية (جبين) عقد لتطوير أعمال البنية التحتية الأساسية والثانوية وتصميم وبناء عدد 1104 وحدة سكنية متكاملة بكامل الخدمات والمرافق في مدينة ينبع الصناعية بقيمة إجمالية للمشروع تقدر بـ 1.3مليار ريال.

وذلك وفقا لعقود شراء وحدات سكنية يتم ابرامها بين شركة جبين وشركات صناعية من خلال برنامج تملك المساكن الخاص بهذه الشركات.

ويسري العقد من تاريخ التوقيع وتكون مدة التطوير والتنفيذ 36 شهرا تبدأ من تاريخ توقيع عقود الشراء مع الشركات الصناعية

ومن المتوقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة اعتبارا من بداية اعمال التطوير والتنفيذ في المشروع.