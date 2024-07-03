أنت هنا

  • الأخبار
  • التأمينات الاجتماعية: النظام الجديد سيطبق فقط على الملتحقين الجدد بالعمل

التأمينات الاجتماعية: النظام الجديد سيطبق فقط على الملتحقين الجدد بالعمل

التأمينات الاجتماعية: النظام الجديد سيطبق فقط على الملتحقين الجدد بالعمل
واس : الرياض
  • الاربعاء 3 يوليو 2024 12:45 صباحا
  • حدثت فى الاربعاء 3 يوليو 2024 12:50 صباحا

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما تضمنه قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد وقصر تطبيقه على الملتحقين الجدد بالعمل، والموافقة على استمرار العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بالنسبة إلى المشتركين الحاليين باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد والمدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ تلك السن للفئات المشمولة وفقًا لما نص عليه القرار.
 وأفادت المؤسسة بأن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، سيطبق فقط على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليست لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني، أو التأمينات الاجتماعية الحاليين. وأن العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية سيستمر بالنسبة إلى المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن؛ للمشتركين ممن لديهم مدد اشتراك أقل من 20 سنة وأعمارهم أقل من 50 سنة هجرية عند تاريخ سريان تلك التعديلات.
 وبينت المؤسسة أن السن النظامية للتقاعد للفئات المشمولة ستكون ما بين 58 و65 سنة ميلادية، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ بـ 4 أشهر على السن النظامية الحالية للتقاعد وفقاً لسن المشترك في تاريخ سريان التعديلات، كما أن مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر ستكون ما بين 25 و30 سنة اشتراك، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ بـ 12 شهرا على المدة الحالية اللازمة للتقاعد المبكر وفقاً لمدد الاشتراك في تاريخ سريان التعديلات، فيما يستمر تطبيق نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين دون تغيير على باقي المشتركين ممن أعمارهم 50 سنة هجرية فأكثر أو لديهم مدد اشتراك 20 سنة فأكثر في تاريخ سريان تلك التعديلات.
 وأوضحت التأمينات الاجتماعية أيضًا، أن سريان النظام الجديد والأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن للفئات المشمولة سيكون بتاريخ 27 / 12 / 1445هـ الموافق 3 / 7 / 2024م.

سمات

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الأخبار

الأخبار

‏‎مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل

3 يوليو 2024
الأخبار

8.1 مليون وظيفة شاغرة في أمريكا خلال مايو رغم الفائدة المرتفعة

2 يوليو 2024
الأخبار

باول: الفيدرالي سيأخذ وقته قبل خفض أسعار الفائدة

2 يوليو 2024
الأخبار

الفيدرالي الأمريكي ينافس فيزا وماستركارد .. 800 شركة مالية تستخدم "فيدناو"

2 يوليو 2024
الأخبار

الهبوط الناعم توقف .. ما حال الاقتصاد الأمريكي بعد انتصاف 2024 ؟

2 يوليو 2024
الأخبار

"الذهب البني" ..  مغانم أوروبية بسواعد إفريقية

2 يوليو 2024