‏‎مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان خلال الجلسة التي عقدها ، اليوم، في جدة، على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل، وأن يستمر العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات.

وقدر المجلس، ما حققته شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" من اكتشافات جديدة للزيت والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي.

ووافق المجلس على وثيقة مشروع تخصيص 14 ناديا رياضيا، ومنح اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الرياضة صلاحية إصدار الموافقات على تخصيص الأندية الرياضية من الدرجات: (المحترفين، والأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة ).

وأقر المجلس الموافقة على تجديد مدة البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق 7 أعوام.