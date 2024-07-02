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النفط ينخفض مع انحسار مخاوف تعطل الإمدادات بسبب إعصار بيريل

النفط ينخفض مع انحسار مخاوف تعطل الإمدادات بسبب إعصار بيريل
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.42 %، إلى 86.24 دولار للبرميل. المصدر: رويترز
هيوستن : رويترز
  • الثلاثاء 2 يوليو 2024 11:15 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 2 يوليو 2024 11:17 مساء

تراجع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية اليوم الثلاثاء مع انحسار المخاوف من اضطراب الإمدادات بسبب الإعصار بيريل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.42 %، إلى 86.24 دولار للبرميل عند التسوية. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.81 دولار للبرميل، منخفضا 0.68 %، عند التسوية.
وفي وقت سابق من أمس الاثنين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو دولار إلى 84.38 دولار للبرميل وسط مخاوف من تأثير أوسع للإعصار بيريل في خليج المكسيك مع زيادة الطلب الأمريكي على وقود السيارات.
وارتفع الخامان بنحو 2 % في الجلسة السابقة.
وقال فيل فلين، المحلل في مجموعة برايس فيوتشرز إنه مع ظهور توقعات جديدة أمس الاثنين، المتعاملون أقل خوفا من مشكلات العرض.
وأضاف "أدركت الأسواق أن بيريل لن يوقف أي كميات كبيرة من إنتاج النفط البحري... قد نشهد عمليات إغلاق، لكن سيكون له تأثير ضئيل على المنصات".
وبيريل إعصار خطير من الفئة الخامسة ضرب منطقة البحر الكاريبي. ومن المتوقع أن تضعف قوته إلى عاصفة استوائية بحلول الوقت الذي يدخل فيه خليج المكسيك في أواخر الأسبوع الجاري، وفقا للمركز الوطني للأعاصير بالولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مع بدء موسم السفر الصيفي بعطلة عيد الاستقلال هذا الأسبوع. وتوقعت جمعية السيارات الأمريكية أن يرتفع السفر في فترة العطلات 5.2 % عما كان عليه في 2023، مع ارتفاع السفر بالسيارات 4.8 %.

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