وفد سعودي من القطاعين العام والخاص يزور إسبانيا لمناقشة تعزيز الاستثمارات

بحث وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح توسيع قاعدة الشراكة الاستثمارية مع شركات القطاع الخاص الإسباني من مختلف القطاعات.

وكان الفالح قد بدأ مع وفد من القطاعين العام والخاص زيارة رسمية لإسبانيا، عقد خلالها لقاءين مع النائب الثالث لرئيس الحكومة وزيرة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي، ووزير الاقتصاد والتجارة لمناقشة فرص تعزيز العلاقات الاستثمارية بين السعودية وإسبانيا.

كما أجرى الوفد السعودي خلال الزيارة عددا من اللقاءات مع قياديين في مؤسسات علمية وبحثية، إضافة إلى زيارة مقر شركة الفنار السعودية، حيث اطلع الفالح على سير أعمال استثماراتها النوعية في إسبانيا.

وقام وزير الاستثمار السعودي بزيارة لحوضي بناء السفن ومركز التدريب لشركة نافانتيا في مدينة قادش الإسبانية، تأكيدا لاهتمام السعودية بتعزيز التعاون مع إسبانيا خاصة في قطاع بناء السفن والصناعات البحرية، الذي تعمل السعودية على تطويره بهدف تنويع موارد الاقتصاد الوطني.