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  • "كفالة" يمول 3 آلاف منشأة بـ 8 مليارات ريال خلال النصف الأول من 2024

"كفالة" يمول 3 آلاف منشأة بـ 8 مليارات ريال خلال النصف الأول من 2024

"كفالة" يمول 3 آلاف منشأة بـ 8 مليارات ريال خلال النصف الأول من 2024
الرياض : واس
  • الثلاثاء 2 يوليو 2024 11:30 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 2 يوليو 2024 12:06 مساء

استفادت 3 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 من برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، حيث أصدر البرنامج 3543 ضمانا تمويليا بقيمة تمويل تجاوزت 8 مليارات ريال، مقابل 7.2 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق بمعدل ارتفاع 11.66 %.
وقال همام هاشم الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة لبرنامج "كفالة" إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيس للاقتصاد والعنصر الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، منوها بأهمية تضافر جهود الجهات الحكومية والخاصة لدعم وتنمية المنشآت ومواجهة تحديات القطاع.
وأفاد برنامج "كفالة" إلى أن قيمة الضمانات التمويلية المقدمة للمنشآت خلال النصف الأول تجاوزت 6 مليارات ريال مقابل 5.7 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق بمعدل ارتفاع 4.63 %.
واعتمد البرنامج منذ انطلاقه عام 2006 وحتى نهاية الربع الثاني من العام 2024 أكثر من 63 ألف كفالة استفادت منها أكثر من 22 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، بقيمة إجمالية للتمويل تجاوزت 99 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الضمانات الصادرة 70.5 مليار ريال.
يذكر أن برنامج كفالة يسعى بالمواءمة مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيق أهداف ومحاور رؤية 2030 في جميع مبادراته ومنتجاته لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل اللازم لنمو أعمالها وتوسيع أنشطتها في السعودية وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

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