السعودية تبحث استثمارات المناطق السحابية مع "أمازون كلاود"

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله السواحه مع مات غارمان الرئيس التنفيذي لشركة أمازون كلاود تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.

جاء ذلك خلال زيارة السواحه إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي التقى خلالها عددا من القيادات العليا لشركة أمازون كلاود.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة استثمارات الشركة في المناطق السحابية فائقة السعة، ما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي في السعودية والمنطقة بأكملها.

يذكر أن الاجتماعات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية الرقمية في السعودية، وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية والتكنولوجية التي تسهم في دفع تنمية الاقتصاد الرقمي والابتكار في المنطقة.