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"المجموعة السعودية" توزع 377.4 مليون ريال على المساهمين عن النصف الأول

"المجموعة السعودية" توزع 377.4 مليون ريال على المساهمين عن النصف الأول
«الاقتصادية» من الرياض
  • الثلاثاء 2 يوليو 2024 8:45 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 2 يوليو 2024 9:09 صباحا

قرر مجلس إدارة شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي توزيع أكثر من 377.4 مليون  ريال سعودي على مساهمي المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن النصف الأول من العام 2024.
ويتجاوز عدد الأسهم المستحقة للأرباح 754.8 مليون سهم، بينما تبلغ حصة السهم من التوزيع    0.5 ريال، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.
ودعت الشركة في بيان لها على "تداول" اليوم المساهمين إلى تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم البنكية مباشرة.
مشيرة إلى أنت أن التوزيعات النقدية للمساهمين غير المقيمين تخضع عند تحويلها أو قيدها في لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقا لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
وعليه تؤكد الشركة على المستثمرين غير المقيمين ممن لديهم إعفاءات ضريبية على توزيعات الأرباح الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التواصل مع الشركة خلال خمسة أيام من تاريخ الاستحقاق وتزويد الشركة بالمستندات المؤيدة للإعفاء الضريبي.

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