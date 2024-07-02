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  • سهما "أبل" و"تسلا" يقودان وول ستريت للارتفاع عند الإغلاق

سهما "أبل" و"تسلا" يقودان وول ستريت للارتفاع عند الإغلاق

سهما "أبل" و"تسلا" يقودان وول ستريت للارتفاع عند الإغلاق
يترقب المستثمرون بيانات سوق العمل الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع. المصدر: رويترز
نيويورك : رويترز
  • الثلاثاء 2 يوليو 2024 1:00 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 2 يوليو 2024 1:07 صباحا

قادت أسهم الشركات الكبرى بقيادة أبل وتسلا المؤشر ناسداك ليغلق على ارتفاع أمس الاثنين بينما تمكن المؤشران داو جونز وستاندرد آند بورز من تحقيق مكاسب طفيفة في تعاملات محدودة قبل عطلة.
ويترقب مستثمرون بيانات سوق العمل الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع لتلمس مؤشرات على مسار السياسية النقدية.
ووفقا لبيانات أولية، ارتفع ستاندرد اند بورز 500 14.61 نقطة (0.26 %+) إلى 5474.71 نقطة. وصعد كذلك ناسداك المجمع 144.37 نقطة (0.83 %+)إلى 17876.26 نقطة. وزاد داو جونز الصناعي 46.25 نقطة (0.12 %+) إلى 39165.11 نقطة.

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