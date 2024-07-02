الدولار عند أعلى مستوى في 38 عاما أمام الين واليورو يصعد

ارتفع الدولار يوم الاثنين إلى ذروة جديدة أمام الين هي الأعلى في 38 عاما مع زيادة عوائد سندات الخزانة بشكل حاد مما أبقى المستثمرين في حالة ترقب لتدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية.

وزاد ضعف الين على خلفية بيانات تظهر أن انكماش الاقتصاد الياباني في الربع الأول جاء أعلى مما كان يعتقد سابقا.

وصعد اليورو بعد تحقيق اليمين المتطرف في فرنسا مكاسب تاريخية في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

وفي تعاملات ما بعد الظهيرة في الولايات المتحدة، قفز الدولار إلى 161.72 ين وهو أقوى مستوى للدولار مقابل العملة اليابانية منذ 1986، وصعد في أحدث تداولات 0.4 % إلى 161.48 ين. وهبطت العملة اليابانية بأكثر من 12 % هذا العام.

وأضافت بيانات أظهرت أن النمو الاقتصادي جاء أضعف من المتوقع لأجواء الغموض فيما يتعلق بالخطوة المقبلة التي قد يتخذها بنك اليابان المركزي بشأن أسعار الفائدة.

وصعد اليورو مقابل العملة الأمريكية 0.2 % مسجلا 1.0736 دولار.

وتسبب صعود اليورو في تراجع طفيف في مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، لكن المؤشر عاد للصعود في أحدث تعاملات بنسبة 0.1 % مسجلا 105.84.

واستقر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مسجلا 1.2643 دولار بينما هبط الدولار الأسترالي 0.2 % إلى 0.6654 دولار.