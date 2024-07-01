اتفاقية لتطوير الخدمات اللوجستية السعودية - الأمريكية

وقع ميناء الملك عبدالله وشركة جونسون كونترولز العربية وشركة البحري للخدمات اللوجستية اتفاقية لإنشاء تحالف تجاري استراتيجي لدعم الاقتصاد من خلال دفع عجلة الصادرات غير النفطية ومبادرة صنع في السعودية تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

ورحب جاي نيو الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله بقرار جونسون كنترولز العربية بإعطاء الأولوية لميناء الملك عبدالله في عمليات الشحن البحري، مؤكدا التزام الميناء بتوفير خدمات عالمية المستوى، لتشجيع مزيد من خطوط الشحن وشركات الخدمات اللوجستية على اختيار ميناء الملك عبدالله، كوجهة أساسية لخدمات الشحن البحري في السعودية وخارجها، وقال إنهم ملتزمون بدعم مبادرة تعزيز مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي، حيث إن ميناء الملك عبدالله يحتل المرتبة الأولى عالميا في التقرير الدولي لمؤشر أداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي 2022.

من جهته أوضح سرور باسلوم، رئيس قطاع البحري للخدمات اللوجستية، أن هذا التحالف الاستراتيجي يؤكد الالتزام بتحقيق نتائج متميزة ويسهم مباشرة في دعم أهداف رؤية 2030 المتمثلة في تنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز القدرات التصنيعية واللوجستية العالمية وتوسيع نطاق الوصول الدولي للمنتجات السعودية، وبالتالي إثراء التنوع الاقتصادي.

كما صرح مهند الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة جونسون كنترولز العربية، أن هذا التعاون يمثل خطوة مستقبلية لمجال التصدير، لا سيما أنه يعزز القدرات اللوجستية، مشيرا إلى الجهود المكثفة لدعم انتشاره على المستوى العالمي.

ويأتي هذه التعاون في إطار استكشاف الفرص الواعدة للتصدير وتطوير العمليات اللوجستية بين السعودية والولايات المتحدة، لا سيما في مجال تصدير منتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء السعودية الصنع من جونسون كنترولز العربية؛ كما تهدف الاتفاقية، المدعومة من ميناء الملك عبد الله، إلى تعزيز العمليات اللوجستية، مع توسيع نطاق وصولها إلى الأسواق العالمية بما في ذلك الولايات المتحدة، ما سيسهم في نمو البحري للخدمات اللوجستية في الوقت نفسه.