جامعة "المؤسس" و"موهبة" يطلقان برنامج موهبة الإثرائي 2024

انطلقت فعاليات برنامج موهبة الإثرائي "موهبة 2024" والذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع وبمشاركة 170 طالبا موهوبًا من التعليم العام في 7 مسارات علمية، خلال الفترة من 24 ذي الحجة إلى 12 محرم 1446هـ.

ويشمل البرنامج على وحدات علمية وإثرائية، ورحلات وزيارات، وأنشطة تطبيقية، وأنشطة رياضية و ثقافية واجتماعية، وحقائب وأنشطة مهارية، ومعرض ختامي للمشاريع والمنجزات، ويشمل المحتوى العلمي 7 مسارات علمية وهي مسار العلوم الطبية والحيوية، ومسار علم التشريح و وظائف الأعضاء، ومسار الهندسة الكهربائية، ومسار العمارة والتصميم الإبداعي، ومسار مبادئ التصميم الهندسي، ومسار التشفير، ومسار علم البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز العماري رئيس برنامج موهبة الإثرائي "موهبة 2024" أن البرنامج يسعى إلى توسيع المدارك وتنمية المواهب في بيئة علمية وإثرائية واستثمار أوقاتهم خلال الإجازة الصيفية تكوين فرق عمل وتنافس عملي ومهاري وممارسة أنشطة علمية بهدف إبراز القدرات الإبداعية لديهم.

وأضاف أنه تم استقبال الطلاب المشاركين، حيث أُمنت وسائل النقل والسكن والتغذية، وإعداد برنامج متكامل يشمل محاضرات علمية وورش عمل ومعامل، ويتضمن زيارات ميدانية لجهات مختلفة تعليمية وصناعية وإنتاجية، بالإضافة إلى دورات تدريبية تعنى بتطوير القدرات والمهارات الذاتية للطلاب الموهوبين، بالإضافة إلى مبادرة تطوعية للطلبة وغرس قيم البذل والعطاء في نفوس الموهوبين كما خصصت أوقات مسائية لمزاولة الرياضة كالسباحة وكرة القدم.

وبين "العماري" أن برنامج موهبة الإثرائي وهو ثمرة التعاون بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع، حيث يقدم البرنامج للموهوبين والموهوبات معارف ومهارات وخبرات علمية وفكرية وشخصية متقدمة يشرف عليها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ستنعكس على قدراته وتحدد مساره العلمي مستقبلًا.