السعودية تمهد الطريق للذكاء الاصطناعي في تحسين جودة شبكات الاتصالات بالتعاون مع "Nokia"

في مسعى من السعودية لتطوير شبكات الاتصالات وتحسين جودتها مهدت الطريق لانتشار مستقبل الذكاء الاصطناعي في البنية التحتية لشبكات الاتصالات، حيث أسهم التعاون الناجح بين مجموعة stc وشبكة MantaRay ذاتية التنظيم (SON) من نوكيا إلى التقليل من التدخل البشري وتحسين جودة الشبكة.

وأدخلت مجموعة stc، نظام عمليات تقنية في شبكتها باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المدعوم من قبل شبكة MantaRay، وهو نظام عمليات مدعوم بحلول الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على أتمتة وتحسين شبكات الاتصالات المتنقلة.

وفي موسم الحج هذا العام، مكن تبني حلول MantaRay SON لأول مرة على "شبكة stc للهاتف المتنقل" من استفادة أكثر من مليون ونصف حاج هذا العام من تقنيات الذكاء الاصطناعي .

حجم سوق الاتصالات والتقنية في السعودية بلغ 166 مليار ريال خلال عام 2023، وبنسبة نمو سنوي مركب بلغت 8% خلال الستة أعوام الماضية، بينما وصلت سرعة تحميل الإنترنت المتنقل إلى 215 ميجا بت في الثانية، في الوقت الذي وصلت فيه نسبة انتشار استخدام الإنترنت في المملكة إلى 99%.

وطورت مجموعة stc، خوارزمية مخصصة لموسم الحج مع نوكيا، ما سمح بتحسين شبكة الاتصالات المتنقلة في فترات زمنية لا تزيد مدتها على 15 دقيقة، وتعد العملية من أوائل طرق التعاون التقني الناجح لتمكين حلول شركاء stc حول العالم من استخدام التقنيات الحديثة المتطورة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لدعم الشبكة.

تعد MantaRay SON من نوكيا منصة رائدة في مجال تمكين حلول الذكاء الاصطناعي ذاتية التكوين التي تسهم في أتمتة شبكات الاتصالات وتحسين أدائها، حيث تقدم المنصة وحدات تقنية يمكن بناءها ونشرها لتطبيقات برمجية محددة لمواجهة التحديات التشغيلية.

شهدت شبكة stc تحسينات استثنائية نتيجة لتمكين نظام MantaRay SON لحلول الذكاء الاصطناعي، وتمت معالجة أكثر من 10 آلاف إجراء في الساعة أثناء تشغيل شبكات الاتصالات، ما يشير إلى زيادة ملحوظة في معدل استخدام البيانات.

أدت برامج كفاءة الطاقة إلى تقليل استهلاك الطاقة 13% عبر شبكات 4G و 5G في 2023، وبحلول 2025 ستقوم خدمات وحلول الذكاء الاصطناعي لمجموعة stc بتغطية أكثر من 200 نظام، ما يسهم في توفير نحو 2 مليون ريال سنويا.