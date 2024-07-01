"نزاهة" توقف 155 متهما خلال يونيو منهم موظفون في 7 وزارات وهيئة

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" اليوم عن التحقيق مع 382 متهما وإيقاف 155 منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، وذلك خلال القضايا الجنائية والإدارية التي باشرتها الهيئة خلال شهر يونيو الماضي بعد قيامها بـ 924 جولة.

وأشارت "نزاهة" إلى أنه تم إجراء 9623 جولة رقابية في المشاعر المقدسة والجهات الخدمية خلال موسم الحج.

وأوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الجهات التي تم إيقاف متهمين فيها تمثلت في وزارات (الداخلية، الصحة، التعليم، التجارة، النقل والخدمات اللوجستية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، و الثقافة)، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

يذكر أن جرائم الفساد تتمثل في الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير.