عمومية "بوبا العربية" تقر توزيع 600 مليون ريال على المساهمين عن 2023

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني (بوبا العربية) على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023 بإجمالي 600 مليون ريال، وبواقع 4 ريالات للسهم، التي تمثل 40 % من القيمة الاسمية للسهم.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد أمس الأحد بنسبة حضور بلغت 75.34 %.

وكانت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني قد حققت 356.4 مليون ريال صافي ربح في الربع الأول من العام 2024 بارتفاع 90.5 % عن الربع نفسه من العام 2023 الذي بلغت أرباحه 188.5 مليون ريال.

وأشار الشركة حينها إلى أن السبب يعود إلى ارتفاع نتائج خدمات التأمين في الأول من العام 2024 إلى 338.4 مليون ريال مقابل 172 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 96.7 %، ويعود ذلك بشكل رئيس لموسمية المطالبات ونمو العمليات وزيادة عدد المؤمن عليهم.