"السعودي للاستثمار" ينفي دخوله في محادثات استحواذات أو اندماجات مع أي طرف

أعلن البنك السعودي للاستثمار عدم دخوله في أي محادثات مع أي طرف بشأن استحواذات أو اندماجات.

وقالت إدارة البنك في إفصاح نشر على موقع "تداول" اليوم الأثنين إن البيان يأتي عملا بالفقرة (د) من المادة الـ78 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة من اللوائح التنفيذية الخاصة بهيئة السوق المالية.

وجاء نفي البنك بعد الأخبار المتداولة في بعض وسائل الأعلام عن نيه بيت التمويل الكويتي شراء حصة في البنك السعودي للاستثمار، علما أن المصرف الكويتي نفى المحادثات في حينها.

وتراجع سهم البنك السعودي للاستثمار خلال تداولات اليوم قبل الظهيرة 1% بعد إفصاحه عن عدم دخوله في أي محادثات استحواذ أو اندماج.