"قمة السعودية" توقع مذكرة تفاهم مع "سوق الكربون الطوعي" التابعة لصندوق الاستثمارات

وقعت شركة قمة السعودية للتجارة مذكرة تفاهم مع شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية -إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة- للتعاون المشترك في سوق الكربون وإنشاء أرصدة الكربون عالية المصداقية.

وتركز الشراكة على تداول أرصدة الكربون عالية المصداقية والإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع التصنيع.

ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول" اليوم يهدف الطرفان إلى التعاون في مبادرات لتعزيز توسيع نطاق سوق الكربون الطوعي ودفع العمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم، مع الإسهام في العمل المناخي في السعودية من خلال التعويض عن الانبعاثات بأرصدة الكربون.

يذكر أن مدة المذكرة تظل سارية لمدة 36 شهرا من تاريخ التوقيع أو عند تنفيذ الطرفين اتفاقا ملزما فيما يتعلق بمذكرة التفاهم.

يذكر أن الأسواق الناشئة والدول النامية تحتاج إلى استثمارات بقيمة 2.4 تريليون دولار أمريكي في العمل المناخي سنويا حتى عام 2030، لتتمكن من تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ والمستهدفات العالمية لبلوغ صافي الانبعاثات الصفري. وتؤدي أسواق الكربون الطوعي العالمية، التي يمكن أن تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2024، دورا مهما في سد فجوة التمويل هذه، إذ من المتوقع أن تزداد قيمتها إلى 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.