أنت هنا

  • تقارير وتحليلات
  • مستوى قياسي لمطلوبات مصارف القطاع العام في السعودية عند 719 مليار بنهاية مايو

مستوى قياسي لمطلوبات مصارف القطاع العام في السعودية عند 719 مليار بنهاية مايو

مستوى قياسي لمطلوبات مصارف القطاع العام في السعودية عند 719 مليار بنهاية مايو
مراد الزهراني من الرياض
  • الأحد 30 يونيو 2024 10:45 مساء
  • حدثت فى الأحد 30 يونيو 2024 11:45 مساء

ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع العام في السعودية بنهاية مايو الماضي ارتفاعا بنحو 9 % مسجلة مستوى قياسيا.
 وبحسب تقرير وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، بلغت مطلوبات المصارف من القطاع العام نحو 719 مليار ريال، مقارنة بنحو 663 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي.
 و سجلت السندات الحكومية وشبه الحكومية خلال الشهر الماضي ارتفاعا بنحو 5% على أساس سنوي لتبلغ 557 مليار ريال وتعد اكبر مكونات المطلوبات مشكلة 77% من الاجمالي.
 
وكما سجل قطاع الائتمان المصرفي زيادة بنحو 21% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 162.6 مليار ريال مثلت 23% من إجمالي المطلوبات.
 وتتكون مطلوبات المصارف من ائتمان مصرفي للمؤسسات العامة بما تشمل قروضا وسلفا وأيضا سحوبات على المكشوف وكذلك سندات حكومية وشبه حكومية بما فيها السندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليا التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
* وحدة التحليل المالي.

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

تقارير وتحليلات

تقارير وتحليلات

الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج تسجل أعلى مستوى خلال عام ونصف عند 1.75 تريليون ريال

30 يونيو 2024
تقارير وتحليلات

البنوك العاملة في السعودية تحقق أعلى أرباح في 14 شهرا

30 يونيو 2024
تقارير وتحليلات

مؤشر "تاسي" يتراجع 5.8% في الربع الثاني ويفقد 883 مليار ريال من قيمته السوقية

30 يونيو 2024
تقارير وتحليلات

ارتفاع متوسط رواتب السعوديين بنهاية الربع الأول 2024 أعلاها لحاملي الدكتوراه

30 يونيو 2024
تقارير وتحليلات

4 شركات سعودية ضمن أكبر 10 شركات خليجية مدرجة في الربحية و«أرامكو» تتصدر

28 يونيو 2024
تقارير وتحليلات

6.3 مليار ريال أرباح المؤسسات المالية في السعودية .. 77% منها للبنوك

27 يونيو 2024