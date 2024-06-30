مستوى قياسي لمطلوبات مصارف القطاع العام في السعودية عند 719 مليار بنهاية مايو

ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع العام في السعودية بنهاية مايو الماضي ارتفاعا بنحو 9 % مسجلة مستوى قياسيا.

وبحسب تقرير وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، بلغت مطلوبات المصارف من القطاع العام نحو 719 مليار ريال، مقارنة بنحو 663 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

و سجلت السندات الحكومية وشبه الحكومية خلال الشهر الماضي ارتفاعا بنحو 5% على أساس سنوي لتبلغ 557 مليار ريال وتعد اكبر مكونات المطلوبات مشكلة 77% من الاجمالي.



وكما سجل قطاع الائتمان المصرفي زيادة بنحو 21% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 162.6 مليار ريال مثلت 23% من إجمالي المطلوبات.

وتتكون مطلوبات المصارف من ائتمان مصرفي للمؤسسات العامة بما تشمل قروضا وسلفا وأيضا سحوبات على المكشوف وكذلك سندات حكومية وشبه حكومية بما فيها السندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليا التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.

* وحدة التحليل المالي.