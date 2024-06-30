الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج تسجل أعلى مستوى خلال عام ونصف عند 1.75 تريليون ريال

ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج لأعلى مستوى في عام ونصف العام عند 1.75 تريليون ريال بنهاية مايو الماضي.

وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي، ارتفعت الأصول الاحتياطية بنحو 5.7 % على أساس سنوي بنهاية الشهر الماضي ويعزى هذا الارتفاع بزيادة "النقد الأجنبي والودائع" في الخارج لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2019 بمعدل نمو سنوي 16 % ليبلغ 657 مليار ريال بنهاية الفترة.

وارتفعت "الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج" أكبر مكونات الاحتياطيات (57 % من الإجمالي)، بنسبة 1 % على أساس سنوي ليصل إلى تريليون ريال ريال، خلال مايو الماضي.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"، الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

فيما تراجع الاحتياطي لدى صندوق النقد بنحو 14 % على أساس سنوي ليبلغ 12.7 مليار ريال خلال الفترة ونمت حقوق السحب الخاصة بنحو 0.3 % لتصل إلى 77.7 مليار ريال.

فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب النقدي عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه، الذي يحافظ عليه منذ فبراير 2008.

* وحدة التحليل المالي