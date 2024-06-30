التمويل العقاري السكني في السعودية يسجل أعلى مستوى منذ 16 شهرا بـ 7.7 مليار ريال

ارتفع حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف في السعودية إلى أعلى مستوى له منذ 16 شهرا خلال مايو الماضي.

وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي بلغ حجم التمويل العقاري الجديد نحو 7.7 مليار ريال خلال مايو الماضي مسجلا ارتفاعا بنحو 13 % على أساس سنوي.

وجاء الارتفاع لثالث شهر على التوالي عقب سلسلة من التراجعات التي استمرت لـ 18 شهرا التي تكبتها ارتفاع أسعار الفائدة.

واستحوذت تمويلات الفلل على 67 % من الإجمالي فيما بلغ نصيب تمويلات الشقق 28 % وبنحو 5 % لتمويلات الأراضي.

ومن حيث القيمة بلغ التمويل العقاري لقطاع الفلل نحو 5.1 مليار ريال فيما بلغ قيمة تمويل الشقق نحو 2.2 مليار ريال و408 ملايين ريال لتمويل الأراضي

وارتفعت أعداد عقود التمويل بنحو 14 % خلال مايو الماضي على أساس سنوي لتبلغ 10.1 ألف عقد.



*وحدة التحليل المالي.