البنوك العاملة في السعودية تحقق أعلى أرباح في 14 شهرا

ارتفعت أرباح البنوك العاملة في السعودية "وطنية وأجنبية" قبل الزكاة والضرائب 12 %، خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، لتبلغ 34.8 مليار ريال، مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة لأعلى مستوياتها في أكثر من 20 عاما.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، تعد الأرباح المحققة خلال الفترة من العام الجاري هي الأعلى تاريخيا، وفق البيانات المتاحة.

وخلال مايو الماضي، ارتفعت الأرباح 16 % على أساس سنوي، لتبلغ 7.3 مليار ريال، وهي أعلى أرباح في 14 شهرا، بعد أن كانت قد سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي 6.4 مليار ريال.

ويشمل التقرير الأرباح قبل الزكاة والضرائب لـ10 بنوك وطنية، إضافة إلى فروع البنوك الأجنبية المرخصة لها العمل في السعودية، فيما لا تشمل فروع البنوك في الخارج.

وعن التطور الشهري خلال الفترة الممتدة من مطلع 1993 حتى الآن، كانت أعلى أرباح شهرية تاريخيا خلال مارس 2023 بقيمة 7.4 مليار ريال.

أما التطور السنوي، فقد ارتفعت أرباح البنوك خلال 2023 بنسبة 11.7 %، لتبلغ 77.4 مليار ريال كأعلى أرباح سنوية على الإطلاق، مقابل 69.3 مليار ريال في 2022. يأتي ذلك تزامنا مع رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يحذو حذوه البنك المركزي السعودي نتيجة ارتباط الريال بالدولار.

*وحدة التحليل المالي