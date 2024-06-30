أعلى مستوى للتمويل العقاري السكني للأفراد في السعودية خلال 16 شهرا بـ 7.7 مليار ريال

سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد في السعودية أعلى مستوى له منذ 16 شهرا بنحو 7.7 مليار ريال وزيادة بنحو 13% على أساس سنوي، بحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما" التي أصدرها اليوم.

وأفادت النشرة أن أرباح البنوك العاملة في السعودية قبل الزكاة صعدت في مايو الماضي 16% على أساس سنوي، إلى 7.33 مليار ريال، مسجله أعلى أرباح في 14 شهراً.

بدورها بلغت مطلوبات المصارف من القطاع العام في السعودية مستوى قياسيا بنهاية مايو الماضي عند 719 مليار بارتفاع 9% على أساس سنوي، شكلت السندات الحكومية وشبه الحكومية 77% من الإجمالي.

ووفقا لـ "ساما"، ارتفعت الأصول الاحتياطية في السعودية في الخارج لأعلى مستوى في عام ونصف لتبلغ 1.75 تريليون ريال بنهاية مايو الماضي، بعدما نمت 5.7 % على أساس سنوي، ويعزى الارتفاع بزيادة "النقد الاجنبي والودائع" في الخارج بحسب وحدة التحليل المالي في الاقتصادية.