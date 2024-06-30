الرئيسية
الأسواق
الشركات
تقارير وتحليلات
الطاقة
العقارات
التكنولوجيا
ريادة الأعمال
الأخبار
الرياضة
المزيد
من نحن
فريق الاقتصادية
أرشيف الإقتصادية
الرأي
ملتيميديا
الرئيسية
الأسواق
الشركات
تقارير وتحليلات
الطاقة
العقارات
التكنولوجيا
ريادة الأعمال
الأخبار
الرياضة
المزيد
من نحن
فريق الاقتصادية
أرشيف الإقتصادية
الرأي
ملتيميديا
أنت هنا
إنفوجرافيك
تعرف على أقل المناطق السعودية بمعدلات البطالة
تعرف على أقل المناطق السعودية بمعدلات البطالة
تابع آخر الأخبار على واتساب
الأحد 30 يونيو 2024 8:00 مساء
حدثت فى الأحد 30 يونيو 2024 8:06 مساء
الأكثر قراءة
الأكثر قراءة
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية
/* real people should not fill this in and expect good things - do not remove this or risk form bot signups */
إنفوجرافيك
إنفوجرافيك
كيف كان أداء الأسهم السعودية خلال الربع الثاني؟
30 يونيو 2024
إنفوجرافيك
نجران والرياض المناطق الإدارية الأقل في معدلات البطالة
30 يونيو 2024
إنفوجرافيك
بطالة السعوديين تتراجع لأدنى مستوياتها على الإطلاق
30 يونيو 2024
إنفوجرافيك
نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية 5 % خلال الربع الأول
30 يونيو 2024
إنفوجرافيك
بصدارة أرامكو .. ما أكبر 10 شركات خليجية ربحية؟
28 يونيو 2024
إنفوجرافيك
الصينيون ينفقون 806.4 مليار دولار على السياحة الخارجية
25 يونيو 2024