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  • «تاسي» يتراجع 0.43 % عند 11679 نقطة والشركات الصغيرة تتفوق على الكبيرة والمتوسطة

«تاسي» يتراجع 0.43 % عند 11679 نقطة والشركات الصغيرة تتفوق على الكبيرة والمتوسطة

«تاسي» يتراجع 0.43 % عند 11679 نقطة والشركات الصغيرة تتفوق على الكبيرة والمتوسطة
أحمد الرشيد من الرياض
  • الأحد 30 يونيو 2024 5:30 مساء
  • حدثت فى الأحد 30 يونيو 2024 5:42 مساء

أنهى مؤشر "تاسي" آخر جلسة في شهر يونيو على تراجع 50 نقطة بنحو 0.43 % ليغلق عند 11679 نقطة، وسط تداولات الأقل منذ أسبوع عند 5.3 مليار ريال دون المتوسط الشهري البالغ 10 مليارات ريال. جاء التراجع بضغط من البنوك على رأسها "الراجحي" إلا أن تحسن أداء أسهم قيادية من بينهم "أرامكو السعودية" حد من ارتفاع خسائر السوق.
اتخذت الشركات الصغيرة اتجاها مغايرا للسوق بارتفاع مؤشرها 0.01 % واتجهت معظم السيولة إليها بقيمة 2.97 مليار ريال، وواصلت أسهم حديثة الإدراج "مياهنا" و"رين" و"تالكو" الارتفاع لأعلى مستوياتها منذ الإدراج، بينما سهم "الغاز" ارتفع لأعلى مستوياته منذ 2006.

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حافظت السوق على مسارها الجانبي حيث تداول للجلسة السادسة في نطاق تذبذب واحد تقريبا، ما يوضح حالة من الترقب للمحفزات لاتخاذ مسار جديد للسوق. أثناء التداولات استطاعت السوق تحقيق بعض من المكاسب حتى بلغت متوسط 20 يوما عند 11758 نقطة وتشكل مقاومة لتواجه ضغوط بيعية عندها، واستمرار عجز عن تجاوزها لا يعزز من فرص مواصلة السوق لارتفاعها.

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