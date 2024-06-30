"الكابلات السعودية" تسلم مقترح التنظيم المالي وتعين 3 أعضاء في مجلس الإدارة

أعلنت شركة الكابلات السعودية اليوم الأحد تسليم مقترح التنظيم المالي لأمين التنظيم وليد بن محمد سبحي، حيث قامت الشركة بالتعديل اللازم للأخطاء الواردة في مقترح التنظيم المالي السابق من حيث الشكل والموضوع.

وبعد صدور قرار مجلس الإدارة بالموافقة عليه قامت الشركة بتسليم النسخة النهائية المعدلة لأمين التنظيم المالي السبت الموافق 29 يونيو 2024، مدعوما بالمستندات المؤدية والثبوتية كاملة ومحتويا على المعلومات الصحيحة التي تضمن التصويت للدائنين والمساهمين بشكل عادل على حد سواء.

يذكر أن الشركة قد أعلنت في 2024/6/9 على موقع "تداول" قرار الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية بجدة، الذي جاء في نصه: "على الشركة إعداد المقترح البديل خلال 22 يوما من تاريخ صدور القرار الموافق 2024/6/9"

وأكدت الشركة أنها ستقوم الشركة بإعلان أي تطورات بهذا الخصوص في حينه.

كما أعلنت شركة الكابلات السعودية قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور سيف الحربي (عضو مستقل)، بديلا لنائل فايز (عضو غير تنفيذي) الذي قدم استقالته في 24/06/2024، وتعيين محمد نيازي مراد (عضو مستقل)، بديلا للمهندس بدران البدران (عضو مستقل) الذي قدم استقالته في 24/06/2024، وتعيين حمزة جوهرجي (عضو مستقل)، بديلا لزياد البراك (عضو مستقل) الذي قدم استقالته في 24/06/2024.

وذلك ابتداء من الخميس الموافق 27 يونيو، لاستكمال الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي في 03/04/2027.

يذكر أن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسيعرض التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.