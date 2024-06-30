بطالة السعوديين خلال الربع الأول تتراجع لأدنى مستوياتها وتقترب من مستهدف الرؤية

انخفض معدل البطالة بين السعوديين في نهاية الربع الأول من 2024 بنحو 0.2 نقطة مئوية إلى 7.6 % وهو أدنى مستوى على الإطلاق وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء منذ 1999، مقابل 7.7 % في الربع الرابع من 2023

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، يأتي معدل بطالة السعودية في الربع الأول قرب مستهدف رؤية 2030 البالغ 7 %، مع النمو الذي يشهده الاقتصاد غير النفطي البالغ 3.4 % خلال نفس الفترة، ما عزز إيجاد مزيد من الوظائف.

يأتي ذلك مع تعويل برنامج الإصلاح الاقتصادي السعودي على القطاع غير النفطي ليكون قاطرة الاقتصاد والطريق إلى تنويعه عبر القطاع الخاص.

جاء انخفاض بطالة السعوديين نتيجة انخفاض معدل بطالة السعوديين الذكور إلى 4.2 % كأدنى مستوى على الإطلاق، فيما ارتفع المعدل للإناث إلى 14.2 %.

انسجاما مع حزمة التشريعات الاقتصادية الداعمة لسوق العمل السعودي ارتفع توظيف السعوديين إجمالا (ذكور وإناث) في القطاع الخاص 0.9 % على أساس فصلي، ليصل إلى 2.32 مليون مشتغل، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، الذي تزامن معه ارتفاع وظائف السعوديين الذكور 0.5 % إلى 1.36 مليون مشتغل وهو أعلى مستوى تاريخيا أيضا، مقابل زيادة عدد الوظائف للإناث بنحو 1.6 % لتصل إلى 0.97 مليون مشتغل.



أما المشاركة في القوى العاملة، فزادت لدى السعوديين 0.1 نقطة مئوية إلى 51.4 %، بعد زيادتها للإناث 0.3 نقطة مئوية إلى 35.8 %، فيما انخفضت للذكور 0.2 نقطة مئوية إلى 66.4 %.

وفيما يخص معدل البطالة في السعودية (سعوديين وغير سعوديين) زاد بشكل هامشي 0.01 نقطة مئوية إلى 3.5 %، مع ارتفاعها للأجانب.

وحدة التحليل المالي