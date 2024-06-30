عمومية "أسمنت نجران" ترفض إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2023

قررت الجمعية العامة العادية لشركة أسمنت نجران عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2023.

جاء ذلك خلال (الاجتماع الثاني) الذي عقد في مساء الأربعاء عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيس في مدينة نجران بنسبة حضور بلغت 12.28% من الأسهم الممثلة لرأس المال.

كما قررت الجمعية العامة للشركة عدم الموافقة على صرف مبلغ 2.9 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 300 ألف ريال لكل عضو إضافة إلى المكافأة الإضافية بواقع 200 ألف ريال لرئيس المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.

بينما وافق الاجتماع على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 2024.

ووافق على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) بأتعاب قدرها 480 ألف ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة كمراجع خارجي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوية للسنة المالية 2024 والربع الأول للسنة المالية 2025.