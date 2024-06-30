"دله الصحية" توقع عقدا بقيمة 690 مليون ريال لتنفيذ مشروع مستشفى العارض

وقعت شركة دله للخدمات الصحية عقدا بقيمة 690 مليون ريال مع شركة يوسف مرون للمقاولات، وذلك لتنفيذ الأعمال الإنشائية والإلكتروميكانيكية والتشطيبات لمشروع مستشفى حي العارض في العاصمة الرياض، بعد الانتهاء من أعمال الحفر وتجهيز موقع المشروع وأخذ الموافقات الرسمية اللازمة.

وسيتم إنشاء مشروع المستشفى الجديد على الأرض المملوكة للشركة والبالغة مساحتها 45,000م2 والواقعة على تقاطع طريق أبو بكر الصديق مع طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي في الرياض - حي العارض.

وتبلغ مدة العقد 24 شهرا، ومن المتوقع أن يكون للمشروع تأثير في نتائج الشركة المالية عند البدء في تشغيله خلال الربع الأول من 2027.