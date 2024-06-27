فجوة متسعة تفصل شركات النخبة الأوروبية عن عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين

بعد أداء قوي في 2023، واصلت أسهم الشركات الكبيرة في جميع أنحاء العالم أداءها الجيد في 2024، ما وفر ملاذا آمنا للمستثمرين وسط حالة من التوترات الجيوسياسية المستمرة وعدم اليقين الاقتصادي.

ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50، الذي يضم أكبر 50 شركة أوروبية، 9 % منذ بداية العام. وبالمقارنة، ارتفع مؤشر أكبر 100 سهم أمريكي 19 %.

المقارنة مفيدة بين أسهم نخبة أوروبا، التي يطلق عليها "جرانولاس"، وهو اختصار صاغه جولدمان ساكس خلال إغلاق أوروبا الأول في 2020، وعمالقة التكنولوجيا الأمريكيين، المعروفين باسم "السبع العظام" وفقا لـ "يورنيوز".

الجرانولاس تضم: جلاكسو سميث كلاين، ولا روش، وأيه إس إم إل القابضة، ونستله، ونوفارتس، ونوفو نورديسك، ولوريال، وإل في إم أتش، وأسترازينيكا، وساب، وسانوفي. تفتخر هذه الشركات مجتمعة بقيمة سوقية تبلغ نحو 3 تريليون يورو ابتداء من أواخر يونيو 2024.

يتفوق السبع العظام على نخبة أوروبا. تبلغ القيمة السوقية المشتركة للمجموعة التي تضم مايكروسوفت، وأبل، ونفيديا، وألفابت، وأمازون، وميتا بلاتفورمس، وتسلا، 15.8 تريليون دولار.

منذ بداية العام، بلغ متوسط عائد الجرانولاس 17 %. قادت نوفو نورديسك الدنماركية لأدوية فقدان الوزن، المجموعة بزيادة 48 %. تلتها أيه إس إم إل القابضة، أكبر شركة لأشباه الموصلات في أوروبا، بمكاسب 40 %، وارتفت "ساب" 32 %، بينما تراجعت لوريال الفرنسية للعناية الشخصية 1.7 %.

في المقابل، بلغ متوسط عائد السبع العظام 37 %، أي أكثر من ضعف نظيراتها الأوروبية. قادت نفيديا الارتفاع بمكاسب استثنائية بلغت 150 %، تليها ميتا بلاتفورمس بـ45 %. وكانت تسلا الوحيدة المتراجعة، هبطت 22 % منذ بداية العام حتى الآن. لكن عند استبعاد نفيديا، ينخفض متوسط أداء السبع العظام إلى 18.8 %، وهو أعلى قليلا من أداء الجرانولاس.

يمكن أن يعزى معظم الأداء المتفوق لسوق الأسهم الأمريكية إلى الارتفاع الاستثنائي في نفيديا وأسهم شركات صناعة الرقائق الأخرى. سجلت شركات أشباه الموصلات الأمريكية، مثل ميكرون وأبلايد ماتيريالز وبرودكوم، عوائد قوية بلغت 67 % و45 % و44 % على الترتيب منذ بداية العام حتى الآن.

باستثناء "أيه إس إم إل"، تفتقر أوروبا إلى شركات قوية في صناعة الرقائق وتتخلف عن الولايات المتحدة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

تبلغ القيمة السوقية المجمعة لشركات أشباه الموصلات الأمريكية نحو 6 تريليونات دولار، تمثل إنفيديا وحدها نحو نصف هذه القيمة. في المقابل، تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لشركات أشباه الموصلات الأوروبية الـ59 المتداولة 527 مليار يورو، أي عشر نظيراتها في الولايات المتحدة تقريبا.

يؤكد هذا التفاوت الدور الحاسم لشركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات في دفع أداء سوق الأسهم، ويسلط الضوء على التحديات التي تواجهها أوروبا في المنافسة في هذا القطاع سريع التطور.