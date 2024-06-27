الهيئة السعودية للأمن الغذائي تطرح مناقصة لاستيراد 595 ألف طن قمح

طرحت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم المناقصة الثالثة لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية 595 ألف طن للتوريد خلال الفترة ( سبتمبر – ديسمبر 2024).

وأوضح المهندس أحمد الفارس محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الإستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن.

مشيرا إلى أن الكمية موزعة على عدد 10 بواخر، بواقع 3 بواخر لميناء جدة الإسلامي، و3 بواخر لميناء ينبع التجاري، و3 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز في الدمام وباخرة واحدة لميناء جازان.