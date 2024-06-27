أسهم أوروبا مستقرة مع ترقب صدور بيانات اقتصادية وانتخابات فرنسا

لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيرا يذكر اليوم مع إحجام المستثمرين عن المراهنات الكبيرة قبل صدور بيانات اقتصادية مهمة ومع ترقب انتخابات تجرى في فرنسا مطلع الأسبوع المقبل.

واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 514.65 بحلول الساعة 07:10 بتوقيت جرينتش.

لكن المؤشر الفرعي لشركات البيع بالتجزئة تراجع 2.2 % بضغط بالأساس من هبوط حاد في سهم إتش آند إم ثاني أكبر شركة مدرجة لبيع الملابس في العالم بـ12.5 % بعد أن جاءت إيرادات الربع الثاني أقل من المتوقع ومع تنبؤ الشركة بهبوط في مبيعات يونيو.

وهبط قطاع الموارد الأساسية 0.6 % مع تراجع سهم آنجلو أمريكان 1.6 % بضغط من خفض شركة بيرنبرج للسمسرة توصيتها لسهم شركة التعدين إلى "بيع" من "احتفاظ".

أما قطاع العقارات فقد صعد 0.3 % في التعاملات المبكرة بدفعة من صعود يونيباي-رودمكو-وستفيلد بـ1 % بعد أن رفعت شركتا سمسرة على الأقل توصيتهما للسهم.

وقفز سهم سيركو جروب البريطانية 4.5 % بعد أن رفعت شركة التعهيد توقعاتها للأرباح السنوية.

ويظل التركيز منصبا على قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدورها غدا الجمعة قد تلعب دورا في توقع مسار سعر الفائدة الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي).

ومن المقرر أيضا صدور بيانات أسعار المستهلكين في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا هذا الأسبوع.

كما ستجرى الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية في مطلع الأسبوع وسيترقب المستثمرون أيضا ما ستسفر عنه.